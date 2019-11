Netta vittoria esterna per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il Credit Agricole termina il digiuno delle sconfitte e ritorna a vincere in Veneto, battendo 5-1 a domicilio il Telea Medical Sandrigo, superandolo anche in classifica. Una vittoria mai messa in discussione e più che legittima questo 5 – 1 dei rossoneri, un dominio assoluto, dimostrazione di avere più che mai digerito le ingiustizie arbitrali costate la sconfitta interna di mercoledì contro lo Scandiano. Jeronimo come il capo degli Apache con le sue tre reti diventa l’ “hombre del partido”. (nella foto Jeronimo Garcia autore di una tripletta). Prossimo incontro Mercoledì 4 Dicembre alle 20,45 al Centro Polivalente contro il Correggio. Diretta Media Sport Channel.



TELEA MEDICAL SANDRIGO - CREDIT AGRICOLE SARZANA 1-5 (0-2)



TELEA MEDICAL SANDRIGO: Dal Monte M. (Gasparotto), Nicoletti D, Poletto (C), Vazquez, Cacau, Pozzato A, Campagnolo, Chemello, Menin. Allenatore: Francesco Marchesini

?CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona (Bianchi), Borsi (C), Rossi, Garcia J, Ipinazar, Moyano, Perroni, Fantozzi. Allenatore: Alessandro Bertolucci. ?

Marcatori: 1t: 7'21" Garcia J (Sar), 20'34" Rossi (Sar) - 2t: 2'02" Garcia J (Sar), 17'27" Perroni (Sar), 17'42" Garcia J (tir.dir) (Sar), 18'02" Nicoletti (San).?

Espulsi: 2t: 11’ 06” (2’) (Sar), 19'51" Rossi (2') (Sar)?

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)