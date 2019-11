Mulattieri Creations, inizio corroborante

Sarzana - Val di Magra - Promettente l’avvio di campionato in Serie C maschile ligure di una Mulattieri Creations che, a quanto pare, non si rassegna in casa Valdimagra Volley a fare da seconda squadra a quella Zephyr Trading militante in B.

I santostefanesi allenati da Elia Botti hanno infatti strappato un punto a un Admo Lavagna che, dopo aver sfiorato la promozione nella scorsa stagione pallavolistica arrivando secondo, si è ripresentato adesso con un parco-giocatori da vincere questa C.

Al Palaconti di Santo Stefano Magra i rossoblù si sono difatti arresi soltanto al tie-break e i lavagnesi si sono dovuti accontentare di 2 punti. Rocambolesco lo “score”, coi locali due volte sotto di un set perso 25-20, due volte capaci di rimontare con lo stesso risultato, infine sconfitti a un quinto set terminato 21-19.



Per la cronaca i giovanissimi padroni di casa si sono schierati con Sisti a volte rilevato da Zaccaria al palleggio e Bottaini (Dario: fratello minore di quel Fabio che fa il “martello” nella Zephyr) in diagonale, dove s’è visto pure Argellati, al centro Conti e il veterano De Lucchi, Rossi libero; di banda si sono alternati Calcagnini, Vergassola e Vescovi, questi ultimi due pure della Trading…ha fatto capolino anche il “jolly” Vanacore. Adesso trasferta a Vado Ligure.