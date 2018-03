Mille Miglia a Sarzana, fra i volti noti anche Pelù, Larini e De Boer

Sarzana - Val di Magra - Da mercoledì 16 a sabato 19 maggio, le vetture provenienti da 72 case costruttrici attraverseranno 7 regioni, oltre 200 località d’arte e cultura, da Brescia a Roma e ritorno come da tradizione. In costante crescita le domande di partecipazione al “museo viaggiante unico al mondo”, come fu definito da Enzo Ferrari. La 1000 Miglia 2018, trentaseiesima rievocazione della corsa di velocità disputata tra il 1927 e il 1957, presenta in occasione del Salone dell’auto di Ginevra la prima, grande novità: le auto in gara partiranno da Brescia mercoledì 16 maggio e faranno ritorno nella città della Leonessa nel pomeriggio di sabato 19 maggio.



Quattro le tappe (da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma passando da Sarzana e da Parma a Brescia) che si susseguiranno lungo gli oltre 1.700 chilometri di strade italiane dalla suggestiva bellezza paesaggistica e artistica, con il coinvolgimento di 450 vetture d’epoca di straordinario valore storico, tecnico e sportivo, appartenenti a ben 72 diverse Case costruttrici. La Terza tappa da Roma a Parma, venerdì 18 maggio Partenza alle prime luci dell’alba per la terza, lunga tappa di risalita dalla Capitale: tutto d’un fiato da Ronciglione, Lago di Vico, Viterbo, Radicofani e Siena fino a Monteriggioni per la sosta pranzo. Il viaggio di ritorno riprenderà verso San Miniato e le mura di Lucca e, risalendo verso Pietrasanta, toccherà la Liguria a Sarzana, attraversando il Passo della Cisa, e giungere a Parma, città sede dell’ultima notte di gara.



Per il quinto anno consecutivo saranno presenti 10 vetture appartenenti alla categoria Militare, condotte da rappresentanti delle Forze Armate. La corsa simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, capace di coniugare tradizione e innovazione, sportività ed eleganza, internazionalità e stile di vita italiano, vivrà anche quest’anno il prologo di due eventi collaterali riservati a 130 vetture moderne: il Ferrari Tribute to 1000 Miglia e il Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge.



Come ogni anno, sarà una parata di vip. Qualche nome soltanto, qualche anticipazione in attesa dell'elenco ufficiale: tra i volti noti del mondo dei motori si segnala Jochen Mass, pilota tedesco in Formula 1 negli anni '70 e '80, l'italiano Nicola Larini (che correva in Ferrari), il campione del mondo di rally Walter Rohrl. Il primo personaggio dello spettacolo che ha confermato la sua partecipazione è il cantante Piero Pelù: correrà a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta Sprint Bertone del 1955, insieme alla compagna Gianna Fratta, mentre in gara ci sarà anche l'ex centrocampista del Barcellona e della nazionale olandese Roland De Boer.



“Una grande soddisfazione poter offrire alla nostra città un’evento da record che offrirà anche una serie di manifestazioni collaterali, tra le quali un Premio fotografico, che accompagneranno la Mille Miglia per tutto il fine settimana. La città si tingerà di rosso e essere riusciti a strappare due controlli tecnici sul territorio comunale (controllo timbro in Piazza Matteotti e controllo orario presso il Centroluna) ci riempie d’orgoglio. Dobbiamo essere orgogliosi di essere riusciti a portare Sarzana al centro di questa deviazione sul percorso originale della Mille Miglia che non si registrava dal 1949, e poi, vale la pena ricordare, con una sana dose di campanilismo, che il controllo timbro viene riservato a importanti piazza italiane, verrà fatto per esempio in Piazza Duomo a Milano!”.