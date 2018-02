Mattiazzo e Polverini si aggiudicano il trofeo La Lizza

La coppia del Caffè del Municipio di Vezzano vince la terza gara provinciale a coppie

Sarzana - Val di Magra - L'unione fa la forza. Un motto sentito e risentito ma che, ciclicamente, torna utile per riassumere la gran parte degli eventi sportivi e non solo. Cade a fagiolo anche per descrivere il successo ottenuto da Yuri Mattiazzo e Massimo Polverini, vincitori lo scorso lunedì nella terza gara provinciale a coppie della stagione biliardistica 2017/2018, specialità boccette. Un torneo organizzato dal Circolo ARCI Concordia La Lizza, che ha visto la partecipazione di ben 88 coppie suddivise in 11 batterie eliminatorie sparse nel resto della provincia spezzina.

Centosettantasei giocatori si sono dati battaglia per accedere alla fase finale della competizione, dove si sono ritrovati a sfidarsi la già citata coppia portacolori del CSB Caffè del Municipio con quella del CSB Jolly Bar, Mario Angeli e Alessandro Amodio. Nell'altra semifinale, invece, si sono affrontati Fabio Beccari e Mario Cupini del CSB Arci Riccò contro Diego Malaspina e Andrea Paolini, del CSB Termo. Quest'ultimi erano giunti alla batteria finale con i favori dei pronostici, vista la presenza del campione italiano di coppia master in carica Diego Malaspina. Giunti in finale, di fronte ad un folto numero di appassionati, sempre presenti nelle occasioni più importanti del circuito biliardistico, però, la coppia del Termo si è lasciata sopraffare da quella del Municipio, sotto la direzione dell'arbitro nazionale Stefano Cabano. La premiazione è stata affidata, come sempre, al vice presidente Franco Stuttgard e al presidente Massimo Pellistri, oltre al responsabile del Circo ARCI Concordia La Lizza Guido Carli.



L'unione fa la forza si diceva, e così è stato. L'affiatamento della coppia Mattiazzo-Polverini, che pure in campionato giocano insieme ogni settimana, ha avuto la meglio su due avversari che, presi singolarmente, qualcosa in più avrebbero potuto avere nei confronti dei rispettivi avversari. “Biliardisticamente parlando siamo nati entrambi 10 anni fa al Bar Danese – afferma il bocciatore Yuri Mattiazzo – anche se è doveroso dire che, prima che una coppia sul rettangolo verde, siamo sopratutto amici fuori”.

“E' il mio primo successo in carriera per quanto riguarda le gare provinciali – esclama il puntatore Massimo Polverini – una soddisfazione enorme, in aggiunta al fatto di averla ottenuta contro un campione nazionale master quale è Diego Malaspina. Spero che questo traguardo possa essere il primo di una lunga serie. Dedico la vittoria alla mia squadra, che due anni fa mi ha accolto nella loro famiglia e, grazie a loro, ho imparato moltissimo”.

Gli appassionati di boccette si danno adesso appuntamento al 26 Febbraio, quando andrà in scena la prima fase eliminatoria del trofeo Beppe Dal Forno, valido per la quarta e ultima prova del provinciale singolo della stagione, organizzato dal Bar Bonamini.