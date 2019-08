Marciando sulle colline arcolane con Avis

Sarzana - Val di Magra - Domenica 1° settembre torna l’appuntamento con la tradizionale marcia delle colline arcolane, organizzata da Avis – Aido sezioni comunali di Arcola, in collaborazione con il comitato marce spezzino e il patrocinio del comune di Arcola. Quest’anno la marcia, giunta ormai alla 39esima edizione, non è inserita all’interno della sagra della polenta che inizierà invece la settimana successiva. Chi volesse partecipare deve presentarsi domenica alle ore 8.30 nel parcheggio della chiesa dei Santi Stefano e Margherita a Baccano, la partenza è prevista per le 9. Dalle 10.30 inizio delle premiazioni. La quota di iscrizione è di euro 3. Al vincitore il Trofeo Avis-Aido, per gli altri coppe e targhe ad esaurimento e per tutti

una bottiglia di vino. E’ una marcia non competitiva che prevede due percorsi: uno di chilometri sei e uno di chilometri dodici, valida per il Palio del Marciatore. Sono previsti punti di ristoro.