Mancano "Scapoli e ammogliati", la storica partita di Luni la giocano le donne

Sarzana - Val di Magra - Sulla scia di un 2019 che ha visto emergere finalmente il calcio femminile come declinazione sportiva non più di nicchia ma anche per grande pubblico, grazie all'ottimo mondiale di Sara Gama e compagni, il nuovo anno si apre in Val di Magra con una partita tutta in rosa che andrà in scena domani, 6 gennaio, al campo sportivo “Gaggio” di Luni. Dopo 44 riuscitissime edizioni dell'ormai storica partita tutta ortonovese fra “Scapoli e ammogliati”, quest'anno viste le tante defezioni gli organizzatori avevano deciso di rinunciare all'appuntamento fisso della Befana ma alla fine proprio mogli, compagne e amiche hanno deciso di potare avanti la tradizione ribattezzando la sfida in “Zitelle vs maritate”. La partita, che ha già avuto una trentina di adesioni, si giocherà alle 11 sul campo sintetico da calcetto e sarà seguita da premiazione e aperitivo.



(foto dell'edizione 2019)