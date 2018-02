Mamma che Zephy, vittoria da capolista

Al Palaconti inizio in salita, poi la lenta e inesorabile rimonta. La Zephyr rinsalda la prima posizione e stacca l’Admo.

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING – ADMO LAVAGNA 3 - 1

Set: 20-25 in 27 minuti / 25-23 in 28 / 25-23 in 29 / 25-19 in 23.

Zephyr Trading Valdimagra: Podestà M., Nitti 24, Scatizzi 19, Benevelli 3, De Lucchi 2, Boggio 9, Calcagnini 0, Vescovi 8, Vignali libero; n.e. Sisti e Borrello. All. Martelli.

Admo Lavagna Ge: Materno 5, Alessandrini 1, Rossi 13, Panesi 1, Delpino 3, Repetto 3, Saperdi 0, Garibaldi L. 2, Brunengo 13, Toma' 7, Podestà S. 5, Garibaldi F. libero. All. Cremisio.

Arbitri: Rolando e Peccia.



Al Palaconti santostefanese, la Zephyr Trading vince di netto lo scontro al vertice con l’ Admo Lavagna e resta sola al comando della Serie C ligure, per quanto coach Marselli continui ad ammonire che il campionato è ancora molto lungo.

C’è voluto un set per carburare, poi mister Andrea ha preso qualche contromisura, Nitti (tanto per cambiare “top scorer”) è entrato in partita e più in generale tutto ha preso a scorrere; non è riuscito a complicare le cose nemmeno quella botta contro il palo che ha messo sostanzialmente kappaò Calcagnini…comunque ben rimpiazzato da Vescovi.

L’impressione è che la svolta ci sia stato al chiudersi la seconda frazione, quando quel Mirko Podestà che non cessa di crescere ha sfoderato tutta la propria personalità a dispetto della verdissima età, mettendo insieme i due punti che hanno fatto 24-23 prima e 25-23 poi: una schiacciata e un muro ed è stato 1-1. Ad ogni modo, s’è risolto sul filo di lana il medesimo terzo set per cui non era ancora finita, solo nella seconda metà del terzo ecco lo “sprint” conclusivo dei rossoblù.

Per la cronaca padroni di casa con appunto Podestà al palleggio e Nitti opposto, De Lucchi e soprattutto Scatizzi e Benevelli al centro, di banda Boggio e Calcagnini come detto rilevato da Vescovi con Vignali libero.

Lavagnesi da parte loro con Materno in costruzione e Rossi in diagonale, centrali Delpino e Repetto con Federico Garibaldi libero, all’ala Lorenzo Garibaldi e Brunengo. Nel corso del match si sono visti pure Alessandrini ad alzare, Saperdi in mezzo e Tomà e Simone Podestà come “martelli”, mentre Panesì ha giocato un po’ di mano e un po’ opposto.

Di seguito infine quelli che sono stati gli altri risultati nell’ 11.a giornata del campionato pallavolistico di Serie C ligure maschile.



Amadeo S. Remo-Olympia V. 3-0, Colombiera-Futura Ceparana 3-2, Cus Genova-Albisola 3-0, Tre Stelle V.-Acli S. Sabina 3-1, Spedia Sp-Team Finale 3-0.

Per concludere a seguire l’attuale classifica.

Trading Zephyr V. punti 28, Cus Genova 27, Spedia Spezia 26, Admo Lavagna 25, Avis Team Finale Ligure 21, 3 Stelle Villaggio 17, Acli Santa Sabina e Grafiche Amadeo San Remo 13,

Volley Colombiera e Albisola Volley 10, Olympia Voltri 6, Futura Avis Bertoni Ceparana 2.