Mai in discussione, la Zehpyr spettina San Marino

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING – TITANS SAN MARINO 3 - 0

Set: 26-24 / 25-11 / 25-21.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 2, Sarpong 12, Benevelli 6, Comparoni 10, Fellini7, Bottaini 18, Vescovi 0, Vignali libero; n.e. Zaccaria, Pierro, Vergassola e Rossi. All. Marselli.

TITANS SAN MARINO: Rondelli, Cicconi, Bernardi, Oliva, Zonzini, Kiva, Benvenuti, Mondaini, Ricci, Lazzarini, Tabarini, Bacciocchi e Rizzi liberi. All. Mascetti.

Arbitri: Fibbi e Panaiia.



Senza storia, primo set a parte, la partita che la Zephyr Trading Valdimagra stravince al Palaconti santostefanese contro il Titans San Marino.

Fra i rossoblù Podestà al palleggio con Sarpong in diagonale, Benevelli e Comparoni centrali, Fellini e Bottaini di banda con Vignali libero…di mano s’è fugacemente visto pure Vescovi.

Tra i sammarinesi Rondelli e Cicconi ad alzare, al centro Bernardi e Oliva in alternanza con Zonzini, Bacciocchi e Rizzi liberi; all’ala si sono alternati: Kiva, Benvenuti, Mondaini, Ricci, Tabarini e Lazzarini (costoro si davano il cambio nel ricoprire altresì il ruolo di opposto). In classifica, nel Girone D della Serie B maschile nazionale, dopo 3 giornate “zephyriani” quarti seppur con altre tre squadre.