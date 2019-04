Lunezia corsara ad Andora

Sarzana - Val di Magra - GABBIANO ANDORA – LUNEZIA VOLLEY 0 – 3

Set: 22-25 / 8-25 / 15-25.



GABBIANO ANDORA: Divizia, Cassano, Leonardi, Klippl, Taricco, Gambini, Griseri, Siri, Paradiso, Fabbri, Cortese e Mallamaci liberi. All. De Andreis; Sarazzi vice.



LUNEZIAVOLLEY: Brizzi 6, Lupi 4, Guelfi 4, Mendoza 7, Gorgoglione 20, Marku 18, Salvetti libero; n.e. Fiorino. All. Secco; Giannini vice.

ARBITRI: Pagliero e Olivieri.



Secondo previsioni il Lunezia Volley stravince ad Andora in casa del “fanalino di coda” Gabbiano. Un successo pressoché scontato, che comunque ridà slancio alle biancoblu, dopo lo scontro con la capolista e ormai promossa in B Autorev Spezia…costato loro una netta sconfitta interna nel derby provinciale. Per la cronaca, “lunensi” con la Brizzi al palleggio e la Lupi opposto, la Mendoza e la Guelfi al centro; la Gorgoglione e la Marku di banda con la Salvetti libero.



Questa infine la classifica dopo 23 giornate, a tre turni dal termine del campionato di Serie C ligure (femminile) di pallavolo, con l’Autorev Sp già appunto in Serie B2: Spezia Volley Autorev punti 63, Acli Santa Sabina Genova 51, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 50, Admo Lavagna e Volare Arenzano 45, Lunezia Volley 39, Vgp Sestri Ponente 37, Tigullio S. Margherita Ligure 34, Cffs Cogoleto e Grafiche Amadeo San Remo 30, Albenga 27, Maurina Strescino Imperia 16, Virtus Sestri P. 15, Gabbiano A. 1.