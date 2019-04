Lunezia corsara, a Sestri il quinto acuto di fila

Sarzana - Val di Magra - VIRTUS SESTRI P. - LUNEZIA VOLLEY 2 - 3

SET: 25 – 23 / 23 – 25 / 26 – 24 / 23 – 25 / 11 – 15.

VIRTUS SESTRI PONENTE: Stefanelli, Buscaglia, Camera, Cancellaro, Castellano, Vignali, Cravea, Caprile, Ndamde, Profumo, Stoppielli e Nobile libero; n.e. Buscaglia, Profumo, Mortara. All. Ciampi.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 4, Guelfi 15, Lupi 3, Gorgoglione 31, Marku 14, Spadone 5, Bernardini 1, Fiorino e Salvetti liberi. All. Secco.

ARBITRI: Massimo Calci e Marina Auditore.

Al “Benedetti” sestrese il Lunezia Volley centra la quinta vittoria consecutiva e lo fa sfoderando saldezza di nervi perfino insolita per squadra tanto giovane. Del resto si diventa grandi, anagraficamente e sportivamente, anche così. Quattro set risolti sul filo dei due punti, due volte in svantaggio d’un set e due volte capaci di rimontare, eppure alla fine le biancoblu trovano ancora grinta e lucidità per aggiudicarsi un po’ più di netto il tie-break.

Modulo “p-c” con centrale unico adottato contro la Virtus solo nei primi due set, poi la situazione ha indotto coach Gianluca Secco a tornare al “classico”, con la Brizzi al palleggio e la Lupi opposto; la Guelfi e la Mendoza al centro, la Fiorino e la Salvetti ad alternarsi da libero, di banda la Marku e la Gorgoglione (un po’ in alternanza con la Spadone e la Bernardini…quest’ultima impiegata pure in diagonale).

Infine ecco quella che, in Serie C ligure femminile, è la classifica dopo 21 giornate: Spezia Volley Autorev punti 58, Acli Santa Sabina Genova 48, Acqua Minerale Di Calizzano 44, Admo Lavagna e Volare Arenzano 42, Lunezia Volley 36, Tigullio S. Margherita Ligure 32, Vgp Sestri Ponente 31, Grafiche Amadeo San Remo 29, Cffs Cogoleto 27, Albenga 23, Virtus Sestri P. 15, Maurina Strescino Imperia 13, Gabbiano Andora 1.