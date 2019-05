Lunezia, congedo in bellezza

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA VOLLEY - TIGULLIO S. MARGHERITA 3 - 2

Set: 25-18 in 22 minuti / 22-25 in 25 / 20-25 in 24 / 25-16 in 20 / 15-10 in 15.



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 5, D' Arcangelo 0, Mendoza 7, Guelfi 7, Lupi 8, Bernardini 9, Marku 21, Gorgoglione 23, Soadone 1, Schiffini 1, Fiorino libero. All. Secco; vice Giannini.

TIGULLIO SANTA MARGHERITA LIGURE: Passarelli 1, Bogazzi 1, Volvera 7, Gulisano Giada 3, Alcidi 10, Bargi 0, Sogliani 10, Pozzo 13, Curtale 1, Grosso 6, Gulisano Ambra libero; n.e. Schiaffino e Castagna. All. Soffietto; vice Perri.

Arbitri: Piazza e Mancuso.



Il Lunezia Volley si congeda dal Palabologna sarzanese e da questo campionato di Serie C ligure femminile con una vittoria e archivia così, salvo amichevoli, una stagione che la trova soddisfatta dalla maturazione guadagnata dalle tante giovani di belle speranze oggi in biancoblu…senza mancare allo stesso tempo una posizione di classifica più che dignitosa. Ciliegina sulla torna il recupero anticipato e pieno di capitan Denisa Marku.

Contro il Tigullio S. Margherita il Lunezia ha applicato per l’intera gara il “sistema p-c”, con un centrale (ruolo in cui si sono alternate tutte) opposto al palleggiatore Brizzi, quest’ultima solo una volta sostituita dalla D’ Arcangelo in battuta: tutte le altre a schiacciare.

Strada probabilmente complicata, con tutto il rispetto per delle avversarie rivelatesi difficili, dal “solito” ginocchio che dopo un pochino ha messo fuori gioco Rebecca Lupi; poi alla lunga le biancoblu hanno trovato la nuova quadratura del cerchio e risposto al sorpasso delle sammargheritesi che si erano portare in vantaggio di un set.

Fra le ospiti per la cronaca la Passarelli, a cui brevemente ha concesso un po’ di rifiato la Bonazzi, ad alzare. In diagonale la Volvera a un certo punto rimpiazzata da Giada Gulisano, centrali la Alcidi e la Bargi e da un certo momento la Sogliani, di banda la Pozzo e la Curtale dopo un po’ rimpiazzata dalla Grosso. Libero Ambra Gulisano.