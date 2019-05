Lunezia chiude la stagione al Palabologna

Sarzana - Val di Magra - Il Lunezia Volley chiude il campionato stasera alle 21 poiché tutti giocano alla stessa ora per il solito motivo, al Palabologna sarzanese contro il giovane (infatti forse somiglia un po’ allo stesso Lunezia secondo coach Secco) Tigullio Santa Margherita; che in classifica è più indietro delle biancoblu. "Incredibile ma vero - commenta mister Gianluca alla vigilia - stavolta siamo al completo...". Svanito il “sogno playoff”: il proposito è adesso di chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Per la cronaca arbitrano Tonino Piazza e Fabiano Mancuso.

Comunque vada, questa stagione va in archivio come positiva al di là della più che dignitosa classifica “lunense”, per come ha permesso all’intera compagine di maturare e per aver registrato il ritorno a tempo di record ai vecchi fasti di capitan Denisa Marku. “Ex” molto “ex” gran infortunata.