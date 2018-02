Lunezia, bisogna vincere

Visita al fanalino di coda del campionato: troppo importanti quei punti per allontanarsi dalla zona calda

Sarzana - Val di Magra - Imperativo vincere per il Lunezia Volley, sabato, al Palaenza di San Ilario d’ Enza: di fronte la penultima in classifica e le biancoblu necessitano di punti per togliersi dalla zona-retrocessione. Si gioca alle ore 19, per cui la squadra parte dal ritrovo di Battifollo (abituale in occasione delle trasferte) fra le 15 e le 15.30, per la cronaca arbitrano Elena Pivetta e Tommaso Piccininni. Ancora assente, oltre come noto a capitan Denisa Marku, la pure banda Martina Gorgoglione che tuttora deve smaltire una gran botta rimediata in allenamento.



Recuperata invece l’ala Sara Fiorino che spesso funge da secondo libero. Questi infine gli altri incontri in programma in quella che, anche nel Girone E della Serie B2 femminile nazionale di pallavolo, è la 15.a giornata e 2.a del girone di ritorno; Autorev La Spezia-Acli Stella Rimini, Bionatura Nottolini Capannori-Texcart Mondial Carpi, Idea Bologna-Gramsci Pool Reggio, My Mech Cervia-Fanball Carrarese, Tirabassi Vezzali Reggio-Csi Clai Imola, Vemac Vignola-Libertas Forlì.