Lunezia asfalta Fanball Carrarese

Nella serie B2 femminile di pallavolo le sarzanesi schiantano le cugine d'oltre Parmignola. Secondo successo consecutivo per le biancoblu

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA VOLLEY – FANBALL CARRARESE 3 - 0

Set: 25-7 in 14 minuti / 25-20 in 24 / 25-8 in 15.



LUNEZIA VOLLEY: Ruffini 6, Scandella 11, Buccelli 9, Giovanelli 7, Santagostino 1, Mendoza 2, Tomaino 7, Lupi 12, Gorgoglione 5, Fiorino 0, Leonardi e Salvetti liberi; n.e. Brizzi e Bernardini. All. Pascucci.

FANBALL CARRARESE: Ciocchetti 1, Chiappini 4, Berardi 4, Bertozzi 2, Lichota 7, Stefani 0, Della Tommasina 0; De Vita libero. All. Giannini.

Arbitri: Russo e Peccia.



Il risultato del Palabologna parla da solo per quanto nel finale del secondo set le bianco blu siano apparse per qualche minuto spaesate (sul 20-17 coach Alfonso Pascucci ha chiesto il suo unico time-out del match contro cinque in tutto di mister Lorenzo Giannoni) di fronte a una Fanball mai doma.

Nel Lunezia la Ruffini al palleggio con la Scandella opposto, la Buccelli e la Giovanelli al centro dove si sono viste pure la Santagostino e la Mendoza, di banda la Lupi e la Tomaino che a un certo punto ha lasciato spazio al rientro della Gorgoglione…dopo il noto acciacco alla testa; apparizione pure della Fiorino all’ala e un paio di volte della Salvetti in luogo della Leonardi da libero. Carraresi con la Ciocchetti in costruzione e la Chiappini in diagonale, la Berardi e la Bertozzi centrali, la Lichota e la Stefani alla schiacciata e la De Vita libero: ha fatto capolino pure il “jolly” Della Tommasina.



A seguire ecco infine gli altri risultati in quella che pure nel Girone E della Serie B2 femminile nazionale di pallavolo era la 16.a giornata e 3.a del girone di ritorno.

Acli Stella Rimini-Tirabassi Vezzali Reggio Emilia 3-0, Bionatura Nottolini Capannori-Spezia Volley Autorev 3-0, Clai Imola-Vemac Vignola 3-0, Gramsci Pool Reggio Emilia-Calerno S. Ilario 3-0, Libertas Forlì’-My Mech Cervia 3-0, Texcart Mondial Carpi-Idea Bologna 1-3.



Per concludere di seguito la classifica che ne scaturisce col Volley Lunezia per un punto ancora in zona-retrocessione.

Bionatura Nottolini Capannori Lu punti 47, Libertas Forlì 39, Csi Clai Imola Bo 34, Vemac Vignola Mo 28, Tirabasse e Vezzali Reggio E. e My Mech Cervia Ra 26, Acli Stella Rimini e Pool Gramsci Reggio E. 24, Idea Bologna e Texcart Mondial Carpi Mo 22, Lunezia Volley e 21, Autorev La Spezia 18, Calerno San Ilario Re 3, Fanball Carrara 0.