Lunezia, arriva il Cervia e le assenze sono tante

In serie B femminile.

Sarzana - Val di Magra - Dopo il turno di riposo tra fine del girone d’andata e inizio di quello di ritorno, quest’ultimo parte con non pochi problemi per il Lunezia Volley, al di là di quello di capitan Denisa Marku…la quale ha appena avviato il programma di riabilitazione del ginocchio operato, che dovrebbe riportarla sul parquet, però la prossima stagione sportiva; altresì indisponibile ora infatti la pure banda Martina Gorgoglione a causa d’un acciacco rimediato in allenamento, in forse anche l’opposto Rebecca Lupi per colpa di una spalla, nonché il “nuovo” capitano Alessandra Tomaino (altro schiacciatore) per via di una distorsione.

Si gioca domani alle 18.30, al Palabologna sarzanese per la 14.a giornata, appunto la 1.a di ritorno: arbitrano Giuseppe Soffietto e Sergio Giusto. L’avversario, di centroclassifica nel Girone E della Serie B femminile nazionale di pallavolo, è la My Mech Cervia.