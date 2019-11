Lunezia all'esame della Vgp Genova, tira aria d'alta classifica

Sarzana - Val di Magra - Lunezia Volley al completo, a meno di sorprese all'ultimo momento, sabato a Sestri Ponente contro il Vgp Genova, in quello che è alla resa dei conti già uno scontro fra prime in classifica (insieme alla Normac Genova) in Serie C ligure

femminile di pallavolo dove si gioca per la 3.a giornata: alle 21, arbitrano Doriano Pons e Giada Giustolisi, si gioca alla palestra “Gramsci”. Le sarzanesi partono alle 17.30 da Via della Cisa…delle avversarie i tecnici Lorenzo Giannoni e Riccardo Giannini temono in particolare la diagonale.



Ecco infine gli altri incontri in programma nel turno nel raggruppamento; Admo Lavagna – Iglina Albisola, Avis Casarza Ligure – Nuova Lega Pallavolo San Remo, Celle Varazze –Albenga, Grafiche Amad eo S. Remo – Normac Genova, Subaru Olympia Voltri – Cfs Cogoleto Ge e Volare Genova – Tigullio Project.