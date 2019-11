Lunezia Volley vince e si tiene la testa

Sarzana - Val di Magra - VGP SESTRI P. – LUNEZIA VOLLEY 1 – 3

Set: 21-25 / 28-26 / 20-25 / 21-25.



VGP SESTRI PONENTE: Carpinteri, De Martini A., Esposito Corcione, De Martini G., Grattarola, Nolaschi, Piccardi, Puccini, Romano, Tabbi, Landi libero; n.e. Brassesco e Travalia. All.De Lucchi e Pampuro.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Lupi 9, Zanini 1, Buccelli 1, Mendoza 7, Santagostino 2, Marku 18, Spadone 0, Gorgoglione 19, Bernardini 0, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Lazzarini. All. Giannoni e Giannini.

Arbitri: Pons e Giustolisi.



Il Lunezia Volley vince di netto a Sestri Ponente e butta così fuori dal trio di testa lo stesso Vgp. Dopo tre giornate di campionato, in Serie C ligure femminile, adesso al comando ci sono solo le “lunensi” e la Normac Genova.

Venendo a Sestri sarzanesi partite forte, poi ritorno del Vgp, finché il definitivo decollo del duo di banda Marku-Gorgoglione non ha lanciato una volta per tutte le biancoblu verso il successo.

A detta del co-allenatore Riccardo Giannini, secondo il quale inoltre ci sono in ballo pure altre squadre, squadra nettamente in crescendo per quanto ancora perfezionabile eccome.

In campo la Brizzi al palleggio con la Lupi opposto, la Mendoza e la Santagostino al centro in alternanza con la Buccelli, all’ala capitan Marku e la Gorgoglione e vi si sono viste pure la Bernardini e la Spadone; la Fiorino e la Salvetti i liberi.



Questi poi gli altri risultati del turno: Admo Lavagna – Iglina Albisola 1-3, Avis Casarza Ligure – Nuova Lega Pallavolo San Remo 3-1, Celle Varazze – Albenga 3-2, Grafiche Amadeo S. Remo – Normac Genova 1-3, Subaru Olympia Voltri – Cffs Cogoleto Ge 1-3 e Volare Genova – Tigullio Project 3-2.



Ne consegue una classifica che recita…Normac e Volley Lunezia punti 9, Cffs, Vgp, Iglina 6, Avis 5, Subaru Olympia, Celle Varazze, Tigullio e Albenga 4, Volare 2, Nuova Lega San Remo 1, Amadeo e Admo 0.