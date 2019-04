Lunezia Volley vince e alimenta la fiammella

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA VOLLEY – ADMO LAVAGNA 3-1

Set: 25-22 / 25-10 / 17-25 / 25-14.



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Mendoza 3, Guelfi 1, Lupi 20, Bernardini 9, Gorgoglione 11, Marku 12, Schiffini 2, Spadone 0, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. D’ Arcangelo. All. Secco; vice Giannini.

ADMO LAVAGNA: Rossi, Cerabino, Campodonico, Spirito, Rolleri, Gulisano, Malatto, Sanguineti, Mei, Riva, Domenighini, Pescio libero. All. Mattia; vice Dalmaso.

Arbitri: Perelli e Shuli.



Al Palabologna sarzanese il Lunezia Volley, applicando sostanzialmente il “modulo p-c” per tutto il match (la Brizzi al palleggio, la Mendoza ad alternarsi con la Guelfi al centro, tutte le altre a schiacciare) batte di netto l’ Admo Lavagna e coglie 3 punti che le consentono di mantenere ancora qualche speranza di zona-playoff, quest’ultima sarebbe gran cosa: se consideriamo che il club biancoblu era partito, in questo campionato, col semplice obiettivo di restare senza patemi in Serie C e nel frattempo far maturare le diverse “promesse” fra i propri ranghi.



A proposito questa la classifica in Serie C ligure femminile dopo 24 turni e a 2 dal termine; Autorev La Spezia punti 66, Acli Santa Sabina Genova e Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 53, Admo Lavagna e Volare Arenzano 45, Volley Lunezia 42, Vgp Sestri Ponente 38, Tigullio Santa Margherita Ligure 35, Grafiche Amadeo San Remo 32, Cffs Cogoleto e Albenga 30, Virtus Sestri P. e Maurina Strescino Imperia 17, Gabbiano Andora 1.