Lunezia Volley stasera ad Andora

Sarzana - Val di Magra - Il Lunezia Volley parte al massimo alle cinque da Via della Cisa, sabato 13/4, perché è attesa alle ore 21 al Palasport di Andora-Sv da un Gabbiano pericolante…ma mancano le indisponibili Serena Bernardini e Nicole Spadone di banda, più il secondo palleggiatore Desireé D’ Arcagelo a causa di un acciacco, dunque improponibile peraltro il “modulo p-c” con un solo centrale e per il resto gente a mettere la palla a terra (oltre logicamente al palleggiatore) che pur non era andato male nel derby con la capolista Autorev La Spezia a Sarzana; tanta assenza di “martelli”, inoltre, ha indotto i tecnici a portare in panchina quale appunto schiacciatore Giorgia Salvetti: pertanto il libero lo farà soltanto Sara Fiorino. Arbitrano Valter Pagliero e Giovanni Olivieri e si gioca per la 23.a giornata delle Serie C ligure femminile.