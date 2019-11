Lunezia Volley sbanca Celle Ligure e tiene la testa

Sarzana - Val di Magra - CELLE VARAZZE – LUNEZIA VOLLEY 1 - 3

Set: 22-25 / 16-25 / 25-21 / 18-25.



CELLE VARAZZE: Zunino, Baffetti, Bruzzone, Calabria, lavagna, Pastorino, Rossi, Trombetta, Zucchi, Molinari libero; n.e. Saettore e Siri. All. Lamballi e Levratto.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, D' Arcangelo 0, Zanini 11, Buccelli 3, Mendoza 11, Santagostino 5, Marku 21, Gorgoglione 20, Spadone 1, Bernardini libero; n.e. Lazzarini e Fiorino. All. Giannoni e Giannini.

Arbitri: Arpe e Scotto.



Col passo sicuro che palesa da inizio stagione, il Lunezia Volley vince di netto anche a Celle Ligure contro il Celle Varazze, fortificando il comando della classifica che in Serie C ligure femminile condivide con la Normac Genova.

Per la cronaca la Brizzi talvolta rilevata dalla D’Arcangelo al palleggio e la Zanini in diagonale, la Mendoza in alternanza con la Santagostino e la Buccelli al centro, capitan Marku e la Gorgoglione “martelli” con la Bernardini (data l’influenza della Salvetti e il “confino” della Fiorino in panchina per via del ginocchio) libero; assente pure l'opposto Lupi.



Questi poi gli altri risultati nella 5.a giornata: Avis Casarza Ligure – Albenga 1-3, Grafiche Amadeo S. Remo – Iglina Albisola 1-3, Nuova Lega Pallavolo San Remo - Cffs Cogoleto 3-2, Subaru Olympia Voltri-Normac Genova 0-3, Vgp Sestri Ponente – Tigullio Project 3-1, Volare Arenzano – Admo Lavagna 3-2.



Ne consegue una classifica che recita…Normac e Lunezia punti 15, Iglina 12, Cffs e Albenga 19, Vgp 9, Celle Varazze 7, Avis Casarza 5, Volare 4, Olympia, Tigullio e Admo 4, Nuova Lega Pallavolo S. Remo 3, Amadeo San Remo 0.