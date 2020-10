Lunezia Volley prosegue marcia di avvicinamento al campionato

Sarzana - Val di Magra - Va accelerando il proprio avvicinamento al campionato femminile di Serie C ligure il Lunezia Volley, con un doppio allenamento congiunto con l’Oasi Viareggio, che sarà ripetuto in Versilia martedì prossimo 13/10 dopo la prima seduta a Sarzana. Ivi, al Palabologna le biancoblu si sono imposte per 3 set a 1, 25-20 / 22-25 / 25-22 e 25-9.

"Confronto assai combattuto - ha commentato alla fine l’allenatore Riccardo Giannini – e dunque molto prezioso, oltretutto vinto, contro una squadra piuttosto ambiziosa di Serie C toscana. Unico neo, magari, la ricezione in cui comunque possiamo progredire".

Questi per la cronaca i punteggi individuali delle sarzanesi…Brizzi 5, Cuffini 0, Lupi 11, Mendoza 3, Buccelli 1, Santagostino 7, Gorgoglione 20, Marku 20, Salvetti, Soriani e Tartaglia liberi (assenti, Orlandi, Santoni e Zanini).

Sul parquet: Brizzi e Cuffini al palleggio con Lupi opposto, Buccelli, Mendoza e Santagostino al centro; Gorgoglione e capitan Marku di banda.



Nella foto un momento di un recentissimo allenamento “lunense”