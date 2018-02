Lunezia Volley ospite di Clai Imola

Sarzana - Val di Magra - Salvo sorprese e capitan Denisa Marku come noto a parte, Lunezia Volley al completo sabato 24/2, ore 18.30 al Palabologna sarzanese contro il Clai Imola terzo in classifica (dunque in zona-playoff): arbitrano Marco Bertonelli e Gabriele Pulcini. La partita, data la caratura dell’avversario, appare “impossibile”; "Morale buono dopo due vittorie consecutive - afferma alla vigilia coach Alfonso Pascucci - ma ci vogliono soprattutto i risultati e per l’occasione chissà se basterebbe anche la gara perfetta...".



Questi di seguito poi gli altri incontri in programma in quella che, anche nel Girone E della Serie B2 nazionale femminile di pallavolo, è la 4.a giornata del girone di ritorno e più in generale la 17.a…Calerno San Ilario-Texcart Mondial Carpi, Fanball Carrarese-Libertas Forlì, Idea Bologna-Autorev La Spezia, My Mech Cervia-Gramsci Pool Reggio, Tirabassi Vezzali Reggio Emilia-Bionatura Nottolini Capannori Lu, Vemac Vignola-Stella Rimini.