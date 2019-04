Lunezia Volley ospita l'Admo Lavagna

Sarzana - Val di Magra - Lunezia Volley al completo, salvo sorprese all’ultimo momento, sabato 27, al Palabologna sarzanese, contro l’Admo Lavagna alle 18. Arbitrano Giancarlo Perelli e Shuli Redi; si gioca per quella 24.a giornata che in Serie C ligure femminile è la terzultima. Nel frattempo, ambiente biancoblu parecchio incoraggiato in questi giorni, dai due titoli giovanili territoriali appena colti dalle rappresentative di quel Volley Pool Lunezia in cui confluiscono pure altre società affiliate: l’ Under 18 di mister Nicolò Caselli ha infatti battuto nella “finalissima” di categoria la Pro Recco, l’ Under 16 di coach Dino Mazzocca ha fatto altrettanto col Vpl Cpo Ortonovo, quest’ultima peraltro altra squadra del pool. Adesso fase regionale.