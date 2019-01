Lunezia Volley, onorevole sconfitta a Lavagna

Sarzana - Val di Magra - Non si poteva chiedere di più a questo Lunezia, che in casa della terza in classifica passa due volte in vantaggio d’un set, nonché alla fine conquista un punto che ne fortifica la posizione di centro-graduatoria in Serie C ligure femminile.

Per la cronaca alla “Don Gnocchi” la Brizzi al palleggio (dove però s’è vista pure la D’ Arcangelo) e la Lupi opposto, al centro la Mendoza e la Guelfi, di mano la Gorgoglione e la Canossa con breve apparizione della Spadone...ma ivi sono rientrate inoltre la Bernardini che ha fatto un punto e dopo oltre un anno capitan Marku che ne ha fatti persino due; quest’ultima comunque era già rientrata per pochi minuti nell’amichevole di Barbarasco col Podenzana, qualche giorno prima, dove ne aveva fatto uno. Da libero Salvetti in difesa e Fiorino in ricezione come sempre.

La trasferta era molto ostica ed è stata pertanto rimandata la sperimentazione in campionato, dopo quella appunto in amichevole, di quel “PC” che è il modulo tattico dotato di un solo centrale a fianco del palleggiatore. Del resto la squadra ha girato bene fin da subito e tanto valeva proseguire col solito gioco.

Questi per concludere gli altri risultati in quella che era l’ 11.a giornata: Acli Santa Sabina Ge-Vgp Genova 3-1, Gabbiano Andora-Albenga Volley 0-3, Tigullio Santa Margherita Ligure-Grafiche Amadeo San Remo 3-0, Virtus Sestri Ponente-Maurina Strescino Imperia 3-1 e Volley Volare-Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 3-1.



ADMO LAVAGNA – LUNEZIA VOLLEY 3 – 2

SET: 20-25 / 25-14 / 23-25 / 25-18 / 15-11.

ADMO LAVAGNA GE: Campodonico, Cerabino, Dellapina, Gulisano, Malatto, Perre, Riva, Rolleri, Rossi, Sanguineti, Spirito, Pescio libero. All. Mattia.

VOLLEY LUNEZIA: Brizzi 2, D' Arcangelo 0, Lupi 16, Mendoza 4, Guelfi 4, Gorgoglione 17, Canossa 9, Bernardini 1, Marku 2, Spadone 0, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Schiffini. All. Secco; vice Giannini.

ARBITRI: Perelli e Lerici.