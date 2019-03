Lunezia Volley in campo a Sestri Ponente contro la Virtus

Sarzana - Val di Magra - Il Lunezia Volley parte oggi alle 17.30 da Via della Cisa per giocare, alle 20.30, in casa della Virtus Sestri Ponente (arbitrano Massimo Calsi e Marina Aufitore, si gioca al Centro Polifunzionale “Tea Benedetti” di Sestri, per la 21. Giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo).

Morale biancoblu molto buono dopo quattro vittorie di fila. Con un po' di fortuna il Lunezia Volley dovrebbe essere al completo; per quanto l’opposto Rebecca Lupi non abbia smesso di tribolare col ginocchio e la banda Serena Bernardini potrebbe essere indisposta.

Mister Gianluca Secco teme un pochino l’ “acqua alla gola” della Virtus: sono verso il fondo della classifica.