Lunezia Volley, ecco un altro titolo

Sarzana - Val di Magra - Ai tre titoli territoriali giovanili femminili...più tre “quasi titoli” (Under 18, 16 e 13 campioni del Levante, “U14” e “U12” più altra 16 “vice”) il Volley Pool Lunezia, il settore giovanile in cui ne confluiscono di diversi club della provincia intorno a quello del Lunezia, ne aggiunge ora anche uno ligure con la stessa Under 13 allenata da Stefano Menconi con Davide Rullo assistente tecnico e Carlo Martini “team manager”; la quale s'impone nella fase regionale della categoria per 2-0 all’ Albisola e 2-1 alla Serteco nel Girone A delle finali, infine batte per 2-0 nella “finalissima” la stessa Osteria del Pescatore Imperia, arrivata prima nel B. Si giocava logicamente al meglio dei 3 set.

.

A proposito delle atlete di classe 2005, inoltre Menconi ci tiene a precisare che comunque è pervenuta alle battute regionali in questa stagione la medesima Under 14, che peraltro non vi ha assolutamente sfigurato. Comunque restando alla “U13” questa la “rosa” neocampione della regione: palleggiatori Rebecca Menconi e Vittoria Tummolo / attaccanti Flavia Bencaster, Asya Cozzani, Aurora Del Freo, Sara Pescetto, Arianna Poletti, Arianna Poli e capitan Francesca Bruno.