Lunezia Volley è vicecampione d'inverno

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA VOLLEY – VOLARE ARENZANO 3-0

Set: 25-15 / 25-14 / 25-22



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Zanini 10, Santagostino 9, Buccelli 2, Mendoza 5, Gorgoglione 17, Marku 16, Spadone 1, Salvetti e Fiorino liberi; n.e. Lupi. All. Giannoni e Giannini.

VOLARE ARENZANO GE: Roberto, Bremide, Chino, Fiordelisi, Di Adamo, Graziani, Gandolfi, Peso, Chiossone e Bisi liberi. All. Licata e Simoncini.

Arbitri: Portaccio e Pantani.



Chiude da vicecampione d’inverno il girone d’andata, il Lunezia Volley, battendo 3-0 al Palabologna sarzanese il Volare Arenzano. Per l’occasione la Brizzi al palleggio con la Zanini opposto (perché là Lupi è stata tenuta a riposo precauzionale in vista dell’imminente fase semifinale di Coppa Liguria) e al centro la Santagostino e la Mendoza in alternanza con la Buccelli, di banda la Gorgoglione e capitan Marku con qualche apparizione pure della Spadone. Da libero hanno giostrato come sempre la Salvetti in difesa e la Fiorino in ricezione. Indisponibile l’ala Bernardini; mentre il palleggiatore di riserva Lazzarini era impegnata col settore giovanile.

Questi poi gli altri risultati, in Serie C ligure femminile, in quella 13.a giornata che appunto chiude il girone d’andata:

Albenga Sv – Admo Lavagna 3-0, Avis Casarza Ligure – Amadeo San Remo 2-3, Cffs Cogoleto Ge – Vgp Sestri P. 3-0, Normac Genova – Tigullio Project 3-0, Nuova Lega Pallavolo S. Remo – Iglina Albisola 2-3 e Subaru Olympia Voltri – Celle Varazze 0-3.



Consegue questa classifica che assegna alla Normac il pur platonico titolo di campione d’inverno…Normac Ge punti 37, Volley Lunezia 35, Vgp Sestri Ponente 26, Iglina Albisola e Cffs Cogoleto 25, Albenga 2’, Grafiche Amadeo San Remo 19, Celle Varazze e Admo 17, Tigullio Project 14, Subaru Olympia 11, Nuova Lega pallavolo S. Remo e Volare 9, Avis Casarza 6.