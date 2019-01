Lunezia Volley contro Acli Santa Sabina

Sarzana - Val di Magra - Impegno proibitivo per il Lunezia Volley che stasera, ore 21, ospita al Palabologna sarzanese la co-capolista Acli Santa Sabina: l’altra capoclassifica in Serie C ligure femminile di pallavolo è l’ Autorev Spezia...chissà che le “lunensi” non possano fare un favore alle “cugine” spezzine.

Intanto però dietro le quinte coach Gianluca Secco riconosce che andrebbe benissimo fare un punto, come peraltro è appena stato nella difficilissima partita di Lavagna contro l’ Admo, che ha rafforzato infatti il morale di una squadra la quale in settimana ha difatti lavorato molto bene; “Siamo in crescita” (ha affermato il tecnico).

Mancherà purtroppo l’opposto Rebecca Lupi, che proprio nella trasferta lavagnese ha riportato una piccola frattura al mignolo, che la terrà fuori per almeno per una ventina di giorni. Per la cronaca arbitrano Monica Zampini ed Edoardo Montefiori e si gioca per la 12.a giornata che poi è la penultima del girone d’andata.