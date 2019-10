Lunezia Volley avanti in Coppa Liguria

Sarzana - Val di Magra - “Score” alla mano, partita senza storia - al Palabologna sarzanese finisce tutto in un’oretta - quella che comunque fornisce al Lunezia Volley la matematica qualificazione al prossimo turno di questa Coppa Liguria femminile, a cui al termine il co-allenatore Riccardo Giannini dice di tenere eccome.

Per la cronaca biancoblu in campo con la Brizzi al palleggio e dapprima la Lupi, quindi una Zanini “super” in battuta in diagonale, al centro la Mendoza in alternanza con la Santagostino e in più s’è vista pure la Buccelli; di banda una Gorgoglione “top scorer” e capitan Marku con apparizioni anche della Bernardini e nel finale della Spadone: libero la Fiorino.

Nel Casarza Ligure capitan Vanti in costruzione con la Fazzini opposto, in mezzo la Ciuffardi e la Tivegna con comparsa della Gandolfo, di mano la Podestà e la Rissetto con alcune entrate della Canessa più che altro al servizio.

Tenuta “lunense” che dunque si conferma buona a una settimana dal campionato, della Coppa si riparlerà a Novembre inoltrato, per giocarsi a Lavagna il primo posto nel girone con l’ Admo.



LUNEZIA – CASARZA 3 - 0

SET: 25-18 in 20 minuti, 25-12 in 17, 25-9 in 16.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Lupi 8, Zanini 10, Mendoza 5, Santagostino 4, Buccelli 4, Gorgoglione 12, Marku 4, Bernardini 1, Spadone 0, Fiorino libero; n.e Lazzarini. All. Giannoni e Giannini.

CASARZA LIGURE: Vanti 3, Fazzini 4, Ciuffardi 1, Tivegna 2, Gandolfo 1, Podestà 3, Rissetto 4, Canessa 1, Scarnati 0, Cirelli e Ceragioli liberi; n.e. Ghingheri. All. Valle e Monteverde.

ARBITRO: Piazza.