Lunezia Volley alla volta della zona-salvezza?

Sarzana - Val di Magra - Occasione d’oro per il Lunezia Volley di uscire dalla zona-retrocessione? Quella che sabato prossimo 17 febbraio riceve al Palabologna sarzanese la Fanball Carrarese, alle 21, è in effetti una squadra rinfrancata dall’ampia vittoria sul Calerno San Ilario in provincia di Reggio Emilia e dall’imminente rientro (dalla botta presa in testa durante un allenamento) di quella Martina Gorgoglione che dovrebbe un po’ alleviare l’assenza di banda di capitan Denisa Marku: come noto fuori sino a fine stagione pallavolistica.

Eppoi, di fronte c’è una Fanball che è in fondo alla classifica dall’inizio del campionato, per cui per le biancoblù pare proprio prospettarsi la seconda vittoria consecutiva… e magari con un pizzico di fortuna, appunto, l’uscita dalla cosiddetta “zona rossa”.



Ovviamente bando alla deconcentrazione e poi il campionato è appena alla 16.a giornata, 3.a del girone di ritorno, intanto comunque coach Alfonso Pascucci assicura che si sta lavorando bene.

Altresì, non mancherà la stessa ala/libero Sara Fiorino che recentemente era un po’ assente, per cui capitano a parte “lunensi” al completo.

Per la cronaca arbitrano Roberto Russo e Luigi Peccia. Infine ecco le altre gare che il turno, nel Girone E della Serie B2 nazionale femminile, ha in programma; Acli Stella Rimini-Tirabassi Vezzali Reggio Emilia, Bionatura Nottolini Capannori-Volley Spezia Autorev, Clai Imola-Vemac Vignola, Gramsci Pool Reggio Emilia-Calerno S. Ilario, Libertas Forlì’-My Mech Cervia, Texcart Mondial Carpi-Idea Bologna.