Lunezia Volley al completo, al Palabologna arriva l'Admo Lavagna

Sarzana - Val di Magra - Lunezia Volley al completo, salvo imprevisti all'ultimo momento, sabato 8/2: alle ore 18, contro l'Admo Lavagna, per la 14.a giornata (prima del girone di ritorno) nel campionato di Serie C ligure femminile. Al Palabologna sarzanese arbitrano Luisa Proietti e Donato Sabato.

Il co-allenatore Riccardo Giannini invita a non adagiarsi sul fatto che le lavagnesi, forti, sono soltanto a centroclassifica per via d’un basso rendimento in trasferta; particolarmente temibile, anche se pure gli schiacciatori sono niente male, l’opposto delle ospiti che è la veterana Rossi.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Albenga-Vgp Sestri Ponente, Avis Casarza Ligure-Celle Varazze, Cffs Cogoleto-Grafiche Amadeo San Remo, Normac Genova-Volare Arenzano, Nuova Lega Pallavolo S. Remo-Subaru Olympia Voltri e Tigullio Project-Iglina Albisola.