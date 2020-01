Lunezia Volley accoglie Volare Arenzano al Palabologna

Sarzana - Val di Magra - Al Lunezia Volley il co-allenatore Riccardo Giannini raccomanda concentrazione alla vigilia della partita con un Volare Arenzano che, stando alla classifica della Serie C ligure femminile, non dovrebbe essere alcunché di trascendentale. Non solo, il tecnico sembra temere che la squadra possa essere con la mente già alle semifinali di Coppa Liguria, in programma a Finale Ligure: sabato prossimo 1.o Febbraio; qua Lunezia nel triangolare di semifinale con Paladonbosco Genova e Team Finale: entrambe prime nei rispettivi gironi di Serie D regionale, la seconda peraltro qui padrona di casa, la prima costruita appositamente per salire in C ligure.

Contro il Volare intanto si gioca al Palabologna sarzanese, sabato 25/1, ore 18. Arbitrano Valerio Portaccio e Marco Pantani. Indisponibili in biancoblu gli schiacciatori di rincalzo Serena Bernardini e Nicole Spadone. In forse pure l’opposto Rebecca Lupi (leggermente acciaccata).

Infine ecco le altre partite in programma in quella che la 13.a giornata e penultima del girone di ritorno…Albenga Sv – Admo Lavagna, Avis Casarza Ligure – Grafiche Amadeo San Remo, Cffs Cogoleto Ge – Vgp Sestri Ponente, Normac Albaro – Tigullio Project, Nuova Lega Pallavolo S. Remo – Iglina Albisola e Subaru Olympia Voltri – Celle Varazze,