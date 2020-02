Ludovico Crescioli del Casano nella nazionale di ciclismo

Sarzana - Val di Magra - Con l’inizio della stagione agonistica alle porte il coordinatore delle squadre nazionali Davide CassaniI su indicazione del ct della categoria Juniores Rino De Candido ha convocato nove atleti per il primo raduno della Nazionale che si è svolto dal 17 al 19 febbraio ad Asciano in Provincia di Siena. Fra di loro Ludovico Crescioli del Casano, l’unico proveniente dalla categoria allievi. Migliore allievo toscano nel 2019 con all’attivo sei vittorie, sei secondi posti, altri sei piazzamenti nei primi cinque. Ma è nel finale della stagione che Crescioli ha messo in evidenza le sue straordinarie doti di scalatore vincendo in solitaria due classiche come la Lugo San Marino e la gara con arrivo alla Madonna del Ghisallo.

Davide Cassani, Rino De Candido e il collaboratore tecnico Fabrizio Tacchino hanno voluto questo primo contatto con i nove ragazzi per meglio conoscerli in quanto hanno tutte le carte in regola per fare una stagione da protagonisti. "E’ grande la soddisfazione di tutto il gruppo dirigente - sottolinea il team manager Cristian Castagna - per la convocazione in Nazionale di Ludovico Crescioli, perché è la dimostrazione del serio lavoro svolto negli anni da tutto lo staff del Casano. In primo luogo dal ds Daniele Della Tommasina per il secondo anno affiancato da Giuseppe Di Fresco che con la loro professionalità hanno convinto i migliori atleti allievi toscani a scegliere il Casano per affrontare l’impegnativa categoria internazionale degli Juniores".



"Infatti - aggiunge Castagna - i confermati Lorenzo Tedeschi, Flavio Santucci, Leonardo Marchionni, Thomas Vignoli saranno affiancati oltre che da Crescioli da altri atleti che sono stati vincenti nella categoria allievi come il campione toscano Matteo Lapo Bozichevich (2 vittorie) Federico Galeotti (2), Lorenzo Giordani (2), Lorenzo Boschi (1), Edoardo Brugnoli (1), completano l’organico Edoardo Coltelli, Luca Masnadi e Giulio Sivori". Tutti gli atleti Juniores del Casano sono nel pieno della preparazione in previsione del debutto stagionale previsto per domenica 15 marzo a Calenzano in provincia di Firenze.

"Il rientro di Crescioli a Casano ha portato nuovo entusiasmo nel gruppo, - dicono i DS Della Tommasina e Di Fresco - ha dato la consapevolezza che nel 2020 possiamo essere protagonisti a livello nazionale e soprattutto nel prossimo 45° Giro della Lunigiana di settembre".