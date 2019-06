Logistica e shipping si sfidano sul manto del Luperi, vince Msc

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto nei giorni scorsi allo stadio Miro Luperi di Sarzana, sede sportiva del Gruppo Tarros, il 5° Trofeo CarBox.

Al torneo di calcio hanno partecipato le squadre di 10 società del mondo della logistica e dello shipping: CarBox – Cosco – Messina - M.S.C. – Sisam – Arkas – Maersk - Mto Finsea – Tarros - Terminal del Golfo



Persone del mondo dello shipping che si confrontano quotidianamente nella realtà lavorativa e che, per un giorno, si sono riunite all’insegna del divertimento, facendo riflettere su come sport e lavoro condividano gli stessi valori. Un torneo di calcio tra “colleghi” vissuto in un’atmosfera di amicizia e di lealtà sportiva.



Silvano Maggi, Managing Director CarBox dichiara: “Mi ha entusiasmato il modo in cui in molti hanno aderito, contenti di mettersi in gioco misurando il proprio spirito agonistico con quello del vicino di scrivania con il quale, magari, si è abituati a scambiarsi solo mail durante la giornata. Un modo per incontrarsi e conoscersi, oltre che per divertirsi, lasciando nascere rapporti che vanno al di là del lavoro.”



La finale si è disputata tra Tarros ed M.S.C. e si è conclusa con la vittoria di M.S.C. ai rigori.

A concludere l’evento una splendida festa dove giocatori hanno condiviso con le loro famiglie lo spirito del torneo.

Appuntamento al prossimo anno in nome di una rinnovata e sana competitività sportiva.