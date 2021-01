Lodi amara per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La capolista ha avuto ragione sul Credit Agricole Sarzana solo a 5 minuti dalla fine col tiro diretto messo a segno di capitan Illuzzi, dopo la rimonta nella ripresa dei rossoneri. La formazione di Alessandro Bertolucci tiene testa alla capolista con un secondo tempo sontuoso. Rimonta dal 3-0 al 3-3. Poi la rete decisiva di Illuzzi che confeziona il 300° gol in carriera che punisce oltre misura i rossoneri di Bertolucci. Una sconfitta che, per il modo in cui è arrivata, è sicuramente meno indigesta di quella di Forte dei Marmi. A Lodi i rossoneri hanno fatto pienamente il loro dovere ma la forza dell’avversario e la sfortuna, hanno negato loro un pari più che meritato. E mercoledì trasferta a Valdagno. Soddisfazione per il primo gol del cileno Osorio. (Nella foto Alvaro Osorio Maraboli alla prima rete nel campionato italiano).



AMATORI WASKEN LODI - CREDIT AGRICOLE SARZANA= 4-3 (3-1, 1-2)?

AMATORI WASKEN LODI: Grimalt, Illuzzi (C), Torner, Compagno Fra, Mendez - Cinquini, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – Allenatore: Pierluigi Bresciani



CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona. Borsi (C), Ipinazar, Galbas J, Rossi - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Petrocchi, Bianchi – Allenatore: Alessandro Bertolucci ?

Marcatori: 1t: 6'07" Mendez (L), 10'12" Compagno Fra (L), 22'03" Cinquini (L), 23'05" Galbas J (rig) (S) - 2t: 7'56" Rossi (S), 8'45" Osorio (tir.dir) (S), 20'04" Illuzzi (tir.dir) (L)

?Espulsioni: 1t: 7'14" Illuzzi (2') (L)

?Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)