La scuola di danza My Dance Crew pronta per i regionali di hip hop over35

Sarzana - Val di Magra - Domenica 31 Marzo al palazzetto dello sport di Quiliano scenderanno in pista per il loro primo debutto in gara nel campionato regionale Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) "Women's Crew" gruppo tutto al femminile di over 35 anni pronte a mettersi in gioco in questa nuova avventura.

Con il supporto dell'insegnante Melinda Rodosti scenderanno in pista le ballerine Enrica Boni, Veronica Gatti, Elisa Lazzerini, Elena Michelacci, Ilaria Righetti Pigoni, Silvia Gattoronchieri mostreranno la loro coreografia hip hop allenata in questi mesi.



"La scuola di danza M.D.C. MY DANCE CREW di Sarzana - afferma Rodosti - è fiera di questo gruppo di donne nato inizialmente come corso di svago e divertimento muovendo i primi passi di hip hop, poi Lezione dopo lezione la loro passione per questo stile è aumentata tanto da voler partecipare alle competizioni FIDS. In bocca al lupo a questo fantastico gruppo".