La ballerina sarzanese Melinda Rodosti convocata per i mondiali di Hip Hop

Sarzana - Val di Magra - Per il settimo anno consecutivo la ballerina sarzanese Melinda Rodosti farà parte della squadra azzurra che parteciperà ai campionati del mondo di Hip Hop. La convocazione è arrivate per il prossimo 8 novembre per la competizione che si terrà in Macedonia. Una grande soddisfazione per l'ideatrice della scuola di danza M.D.C. aperta da poco più di un anno e sempre aperta nella nuova sede di via Posta Vecchia con diversi corsi di ballo.