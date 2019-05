La ballerina sarzanese Melinda Rodosti convocata per gli europei di Hip Hop

Sarzana - Val di Magra - Un'altra grande soddisfazione per la ballerina Sarzanase Melinda Rodosti, ideatrice e insegnante della scuola di danza M.D.C. My Dance Crew di Sarzana, che per l'ennesima volta è stata convocata dalla Fids (Federazione Italiana Danza) all' Europeo Hip Hop "IDO EUROPEAN CHAMPIONSHIP HIP HOP " che si svolgerà a Rimini dal 15 al 18 Maggio.

Un evento internazionale che vede la partecipazione di più di 100 ballerini d' Europa.



“Sono felicissima – spiega Rodosti – e orgogliosa di essere stata scelta insieme ad altre dieci ballerine a rappresentare l'Italia in questa competizione, e di poter tener alto il nome di Sarzana e quello della mia scuola di danza.

La scuola si trova in via Posta vecchia 12 dove si tengono i corsi di Hip Hop, Danza Moderna, Break Dance, Disco Dance e Danze Caraibiche.