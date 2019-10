La ballerina sarzanese Melinda Rodosti ai mondiali di Hip Hop

Sarzana - Val di Magra - Il prossimo 16 ottobre a Bremerhaven in Germania, dove si svolgeranno i mondiali Ido di Hip Hop, ci sarà anche la sarzanese Melinda Rodosti. La ballerina, ideatrice della scuola “My dance crew”, è stata infatti convocata con l'Italia fra le cinque ragazze che vestiranno l'azzurro nella competizione. La nazionale Fids (federazione italiana danza sportiva) potrà quindi contare sul suo talento nelle sfide che le vedranno opposta alle altre squadre.



Per l'insegnante, che in questi giorni si sta preparando per la competizione internazionale, si tratta di una grande soddisfazione che rende orgogliose anche tutte le persone che quotidianamente frequentano la sua palestra di via Posta Vecchia.