La Zephyr riceve l'Admo mentre la Mulattieri perde il derby al tie break

Sarzana - Val di Magra - Zephyr Trading Valdimagra al completo, salvo sorprese in extremis, contro l’Admo Lavagna per l’8.a giornata del campionato pallavolistico nazionale di Serie B maschile / Girone A2. Tenuta morale “zephyriana” molto buona. Il centrale Francesco Comparoni, uno dei più in forma, riferisce che i rossoblù sono orgogliosi del lavoro che stanno facendo.

Si gioca sabato 13/3, ore 17, al Palaconti di Santo Stefano. Arbitrano Matteo Trinchero e Andrea Vaschetto. Nel girone d’andata, a Lavagna, per la cronaca i valligiani persero 3-1.

Per il resto, rinviata Novi-Trading Logistic Spezia, l’altro incontro nel terzo turno di ritorno è il derby tutto genovese fra Global Colombo e Cus.

Questa intanto l’attuale graduatoria nel gruppo: Admo punti 12, Colombo Global Genova 10, Logistic Sp 9, Zephyr Valdimagra 8, Cus Ge e Novi Ligure 6. Gli spezzini però hanno giocato, come noto, la metà o anche meno degli altri.

Nel frattempo la Mulattieri Creations, seconda squadra del Gruppo Valdimagra Volley, ha già giocato a metà settimana e perso al quinto set a Sarzana il derby col il Colombiera Project (25-17, 23-25, 19-25, 25-19 e 17-15).

Da parte sua la Mulattieri ha giocato con Zaccaria e Orsini al palleggio con Argellati e un po’ Bottaini in diagonale, Benevelli e Menini al centro, di banda Vescovi e Conti; in battuta è entrato pure Grossi ed è rimasto in panchina Chiocca.

L’altro match in programma, tra Mulattieri e Colombo a Ceparana, è stato rinviato. Infine nel raggruppamento B della Serie C regionale ligure maschile, al momento, la classifica recita: Colombo Ge punti 8, Futura Avis Bertoni Ceparana 6, Mulattieri Valdimagra 3, Colombiera Project 2, Villaggio 3 Stelle Chiavari 0. La Bertoni Futura Avis ha giocato una gara di meno.