La Zephyr regola Cesena e si tiene dietro le prime

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING–ENERGIAFLUIDA CESENA 3-1

Set: 25-19 in 23 minuti / 33-31 in 32 / 19-25 in 25 / 25-15 in 20.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 2 / Sarpong 27, Biasotto 7, Comparoni 16, Benevelli 1, Bottaini 13, Vergassola 0, Fellini 8, Vescovi 0, Vignali libero; n.e Orsini, Piero, Rossi. All. Marselli.

ENERGIAFLUIDA CESENA: Ghirardi 1, Mazzotti 1, Venturini 16, Muccioli 1, Bellomo 11, Nuri 6, Aldini 11, Sirri 1, Maretti 12, Grottoli 1, Pieri libero. All. Forte.

Arbitri: Spitaletta e Gianninà.



Secondo previsioni la Zephyr Trading batte di netto l’ Energiafluida Cesena al Palaconti. "Non possiamo che essere soddisfatti se consideriamo che giochiamo con una squadra molto giovane per restare in B – diceva al termine quel Giuliano Botti che presiede il Valdimagra Volley Group – di questo quinto posto inaspettato".

Per l’occasione Podestà al palleggio con Sarpong opposto, Biasotto e Comparoni al centro ove s’è visto un paio di volte pure Benevelli, di banda Bottaini e capitan Fellini (e più di una volta sono entrati in battuta anche Vescovi e Vergassola) con Vignali libero. Di là Gherardi in costruzione dov’è apparso qualche volta pure Mazzotta…con Venturini in diagonale talvolta rilevato da Muccioli, centrali Bellomo e Nuri, all’ala Aldini e Sirri presto rimpiazzato da Maretti; nel finale ha fatto capolino il "jolly" Grottoli.



Primo set senza problemi per i padroni di casa, il secondo sfocia in un finale al cardiopalma che si sviluppa lungo un confronto a distanza tra i due opposti, da una parte Sarpong che sarà top-scorer e dall’altra il veterano Venturini: alla fine tutto termina in ragione di due falli consecutivi degli ospiti.

Flessione locale nella terza frazione che non a caso va ai romagnoli, strada in discesa invece per i santostefanesi nella quarta, chiusa da una stoccata del capitano Luca Fellini.



Infine ecco l’attuale classifica, dopo 9 giornate, appunto nel Girone D della Serie B maschile nazionale: Sama Portomaggiore Fe punti 25, Ermgroup San Giustino Pg e Geetit Bologna 22, Arno Pisa 21, Trading Zephyr 20, Sir Safety Monini Spoleto Pg 17, Lupi Estintori Pontedera e Querzoli Forlì 14, Krifi Caffè Quattro Torri Ferrara 10, Volley Laghezza Spezia 9, Titan Services San Marino 7, Jobitalia Città di Castello Pg e Energiafluida Cesena Fo 3, Monteluce Promovideo Perugia 1.