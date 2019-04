La Zephyr Trading torna a vincere contro lo Spazio Genova

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING – SPAZIO S. ANTONIO 3 - 1

SET: 25-18 / 25-13 / 19-25 / 25-19.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 6, Bottaini F. 21, De Lucchi 12, Benevelli 13, Scatizzi 10, Vergassola 12, Bottaini D. 3, Vignali libero; n.e. Sisti, Vescovi, Calcagnini. All. Marselli.



SPAZIO S. ANTONIO GE: Denegri, Campi, Cerisola, Bizzarri, Carradini, Manzotti, Cavo, Beduschi, Gamonal, Marchiori, Bottino libero. All. Minetto.

ARBITRI: Piazza e Mancuso.



Al Palaconti la Zephyr piega tutto sommato con disinvoltura la squadra che, dopo la Spinnaker Savona, più da vicino la inseguiva in classifica. Unica “anomalia” forse nel fatto che contro lo Spazio Sam Antonio, a tratti, coach Andrea Marselli abbia ritenuto di dover ripristinare Alex Scatizzi da opposto dove il centrale (a occhio e croce) non giocava addirittura dalla stagione 2010/11 e cioè quella della promozione della Trading in B2. Ad ogni modo, suol dirsi, tutto è bene quel che finisce bene…

Per la cronaca, Podestà al palleggio con Fabio Bottaini e a volte appunto Scatizzi in diagonale, Benevelli e De Lucchi in alternanza con lo stesso Scatizzi al centro; di banda Vergassola e Dario Bottaini e, quando vi è stato spostato per far spazio a Scatizzi, suo fratello Fabio.

Infine questa la classifica, dopo 18 giornate, in Serie C ligure maschile di pallavolo: Volley Laghezza Spezia punti 52, Admo Lavagna 45, Trading Zephyr 44, Spinnaker Savona 35, Spazio San Antonio Genova 28, Avis Finale Ligure 22, Futura Bertoni Ceparana 21, 3 Stelle Villaggio 21, Acli Santa Sabina Ge 20, Colombo Genova 13, Grafiche Amadeo S. Remo 12, Colombiera Project Sarzana 11.

Per concludere, soddisfazione nel settore giovanile “zephyriano” per la convocazione per il Trofeo dei Territori degli “under” Bertin e Corallo, Grosso e Orlandi più Romagnani.