La Zephyr Trading s'impone di netto sul Querzoli a Forlì

Sarzana - Val di Magra - QUERZOLI FORLI’ – ZEPHYR TRADING 1 - 3

Set: 18-25 / 26-28 / 25-21 / 18-25.

QUERZOLI FORLI’: Mariella 3, Kunda 1, Soglia 10, Olivucci G. 13, Mambelli 13, Pirini 4, Porcellini 13, Casamenti, Fabri, Olivucci E., Berti e Silvestroni liberi.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 5, Sarpong 22, Biasotto 12, Comparoni 7, Fellini 15, Bottaini 13, Vescovi 0, Vignali libero; n.e. Zaccaria, Pierro, Benevelli e Rossi.

Arbitro: Tundo e Argirò.



E’ la Zephyr che va...Non c'è che dire, i rossoblù in questo primo scorcio di campionato stanno viaggiando e probabilmente oltre quelle che potevano essere alla vigilia le previsioni più rosee, il 3-1 a danno del Querzoli (che prima d’incontrarla aveva appena un punto di meno in classifica) con cui tornano da Forlì ne è l’ultima prova.

Per la cronaca all’ Unieuro Arena forlivese Podestà al palleggio con Sarpong, che alla fine ce l’ha fatta e pensa te ha fatto pure di gran lunga “top scorer”, opposto; al centro Biasotto e Comparoni con Vignali libero, di banda capitan Fellini e Bottaini, strana comparsa da centrale di Vescovi.



E questa è la classifica che, nel Girone C della serie B2 femminile di pallavolo, dopo 8 giornate trova la Zephyr Trading in quinta posizione: Sama Portomaggiore Fe punti 22, Arno Pisa punti 21, Geetit Bologna 20, Ermgroup San Giustino Pg 19, Trading Zephyr 17, Sir Safety Monini Spoleto 15, Querzoli Forlì 13, Lupiestintori Pontedera 11, Krifi Caffè Quattro Torri 9, Titan Services S. Marino 7, Volley Laghezza Spezia 6, Jobitalia Città di Castello Pg ed Energiafluida Cesena Fo 3, Monteluce Promovideo Perugia 2.