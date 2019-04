La Zephyr Trading Valdimagra spera ancora nel secondo posto

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING – 3 STELLE VILLAGGIO 3 – 0

SET: 25-15 / 25-16 / 25-16.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 3, Zaccaria 0, Meinini 1, Bottaini F. 16, Benevelli 10, De Lucchi 4, Scatizzi 2, Vergassola 10, Calcagnini 0, Vescovi 2, Bottaini D. 3, Vignali libero.

All. Marselli.



TRE STELLE VILLAGGIO CHIAVARI: Canepa, Casaretto, Delpino, Figini, Garaventa, Lagomarsino, Nobile, Pastorino, Reboli, Solari, Tomà, Munoz Diaz libero.

All. Fantasia.



ARBITRI: Tonino Piazza e Redi Shuli.



La Zephyr Trading si congeda dal Palaconti santostefanese (per questo campionato s’intende) con una schiacciante vittoria a danno del 3 Stelle Villaggio che le vale lo stretto riavvicinamento a quell’ Admo Lavagna, battuto molto nettamente in casa della capolista Volley Laghezza alla Spezia, tuttora secondo in classifica.

Per la cronaca Podestà in costruzione con Fabio Bottaini in diagonale, Benevelli in alternanza con De Lucchi e Scatizzi centrali, “martelli” Vergassola e Vescovi…e talvolta Dario Bottaini e Calcagnini; si sono visti pure Zaccaria e il giovanissimo Meinini.

Questa infine la classifica in Serie C ligure maschile dopo 21 turni e a uno dal termine: Volley Laghezza Spezia punti 61, Admo Lavagna 51, Trading Zephyr 50, Spinnaker Savona 40, Spazio San Antonio Genova 33, Avis Finale Ligure 27, Acli Santa Sabina Genova 26, Tre Stelle Villaggio Chiavari 25, Futura Bertoni Ceparana 22, Colombo Ge 20, Grafiche Amadeo San Remo 12, Colombiera Project Sarzana 11.