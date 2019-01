La Tarros riposa e Sarzana Basket torna in testa

Sarzana - Val di Magra - AZIMUT VADO – SARZANA BASKET 54 - 74

PARZIALI: 7-20 / 26-35 / 39-58.



AZIMUT VADO LIGURE: Pesce 0, Valsetti 4, Cito 3, Bertolotti 2, Gallo 7, Cirillo 0, Lo Piccolo 4, Pintus 6, Brignolo 15, Anaekwe 10, Tsetserukou 3; n.e. Ndubuisi. All. Imarisio.



SARZANA LUNA ABRAVISI BASKET: Bencaster 2, Dell’ Innocenti 15, Palac 19, Paulauskas 19, Casini 9, Fracassini 0, Melegari 5, Tesconi 5, Pizzanelli 0; n.e. Ferrari e Albanesi. All. Ricci.



ARBITRI: Marco Andreini di Savona e Luca Falletta di Genova.



Forse più facile del previsto la trasferta del Sarzana Basket in quel di Vado Ligure. Solito dilemma di questi casi, squadra in gran giornata, o avversari giù di corda ? Fatto sta che i biancoverdi stravincono e, approfittando del riposo della Tarros Spezia, alla seconda giornata del girone di ritorno riconquistano la “leadership” solitaria in Serie C Silver ligure.

Sintetica cronaca. Azimut coraggioso in avvio, ma subito sedato da una difesa sarzanese in cui giganteggia capitan Dell’ Innocenti, di lì a poco Bencaster si scatena negli “assist” e Paulauskas ai rimbalzi…per cui il dominio ospite è cosa fatta. Rabbiosa reazione locale in avvio del secondo quarto, allorché il vantaggio sarzanese si riduce a cinque lunghezze, ma soprattutto all’inizio del terzo al punto che seppur brevemente i vadesi passano avanti di un canestro.

Il comando ponentino tuttavia dura poco, poiché i ragazzi di coach Ricci si danno una sistemata e arrivano a un certo momento a condurre addirittura di venticinque punti, che appunto si “riducono” a venti nel finale.

Questi poi gli altri risultati in quello che era il turno numero 13; Aurora Chiavari-Tigullio Santa Margherita 50-63, Cus Genova-Ardita Juve Albaro 91-51, Ospedaletti-Pegli 68-78, Pro Recco-Sestri Ponente post. (a riposo la Tarros Sp).

Consegue una classifica che recita: Sarzana Basket punti 22, Tarros La Spezia 20, Tigullio S. Margherita e Cus Genova 18, Azimut Vado L. e Pegli 12, Sestri P. 10, Pro Recco 6, Ospedaletti e Aurora Chiavari 4, Ardita Juventus 0.