La Pro Avis Castelnuovo riparte con la "Festa del cross"

Sarzana - Val di Magra - Sabato 13 marzo si è disputato a Campi Bisenzio, Firenze, il Campionato Italiano Fidal di campestre "Festa del cross 2021 Master" a cui hanno partecipato 4 atleti della Pro Avis Castelnuovo Magra nella specialità della staffetta 4 x 2000 metri, categoria SM60. Rispettivamente nell’ordine di partenza Gino Cappelli, Roberto Filattiera, Luigi Vannini e Nicola Cappelli hanno ben figurato con il tempo totale di 36’36”, piazzandosi al 9° posto sulle 13 staffette partecipanti, venute da tutta Italia. Vince la staffetta milanese della società Euroatletica 2002 che, con il tempo di 30’53” ha lasciato a grande distanza tutte le altre; al secondo posto la genovese Cambiasso Risso Running Team B con

32’13” e terza a poca distanza la Ascd. Silvano Fedi di Pistoia con 32’16”. E’ stata poi una grande emozione vedere il giorno dopo su Rai Sport gli atleti professionisti gareggiare sullo stesso percorso fatto dai Master della Pro Avis…



E domenica prossima 21 marzo altra gara importante per Blues Castelnovesi: il Campionato regionale di corsa campestre individuale e di società Master Fidal. La manifestazione si terrà nel bellissimo parco Ugo Pisa, località Partaccia, adiacente alla strada che va verso Marina di Massa e a due passi dal mare. Il programma prevede per le donne una prova unica di 4 km per tutte le fasce d’età; per gli uomini invece ci saranno due gare: 4 km per i Sen60 ed oltre e 6 Km da Sen35 a Sen55. Tanti partecipanti a tutte le gare per la Pro Avis: Martina Baratta, Luciana Bertuccelli e Deborah Bonati per le donne; Simone Bordigoni, Gino Cappelli, Nicola Cappelli, Roberto Filattiera, Alberto Frigeri, Mario Mastroberardino e Vittorio Zavanella per gli uomini.