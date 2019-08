La Pro Avis Castelnuovo non si ferma: le prossime gare

Sarzana - Val di Magra - Estate molto calda ma la A.S.D. Pro Avis Castelnuovo Magra non si ferma, e sempre con tanti buoni risultati. E il 4 agosto grande gara in Francia per Davide Cocchi.

Ancora tantissime gare per i Blues di Castelnuovo Magra tra la metà di luglio e quella di agosto.



Passiamo subito ad elencarle:

17 luglio: Forno, paese sopra Massa, per la staffetta 3 x 2750 mt ondulati della Sant’Anna Race, nell’ambito della sagra locale; 1° posto nei veterani della staffetta composta da Vittorio Zavanella, Mario Mastroberardino e Gino Cappelli e al 2° posto assoluto e 1° di categoria la staffetta femminile Pro Avis/La Galla Pontedera con Luciana Bertuccelli e Cristina De Rocco per la pro Avis e Isabella Pellegrini per La Galla.

21 luglio: 12° Vagli-lago Campocatino con il 3° posto assoluto di Saverio Crocetti ed il 3° posto categoria argento del mitico Baldini Massimo

21 luglio: Corrilunigiana con la 4a Corsa di Marmo, nel suggestivo scenario delle cave di marmo di Carrara; tra le donne assolute vittoria della Isabella Morlini e 2° posto di Luciana Bertuccelli; nelle varie categorie al 1° posto Cristina De Rocco e al 4° Antonella Farina nella cat. Q e 2° posto per Monica Arcangeli nella P.

Ecco invece gli uomini:

cat. C Tiziano Ferrari 4°; cat. E Daniele Cattani 14°; cat. F Simone Bordigoni 4°; cat. G Moreno Musetti 3° e Francesco Convalli 5°; cat. H Marco Mussi 2° e Gino Cappelli 3°; cat. I Mario Mastroberardino 1°; ed infine cat. L Luigi Vannini 3° e Giuseppe Giannoni 4°.

25 luglio: Corrilunigiana a Fivizzano per la VI Stranotturna del vino; bel 7° posto assoluto tra gli uomini per Saverio Crocetti.

Ed ecco le classifiche per categoria:

donne: cat. O Chiara Cecchinelli 2a; cat. P Monica Arcangeli 4a; cat. Q Cristina De Rocco 3a e Antonella Farina 4a

uomini: cat. C Tiziano Ferrari 3°; cat. D Saverio Crocetti 1° e Alessio Barbieri 13°; cat. E Mirco Rossi 8°, Michele Conti 14° e Daniele Cattani 15°; cat. F Simone Bordigoni 11° e Giuseppe Cirivello 13°; cat. G Moreno Musetti 1°; cat. H Gino Cappelli 5°; cat. I Mario Mastroberardino 1°; cat. L Luigi Vannini 2° e Giuseppe Giannoni 3°.

28 luglio: Corrilunigiana a Casola Lunigiana con la XVII corsa di San Pellegrino; e c’è la doppietta Pro Avis con ambedue al 1° posto assoluto Luciana Bertuccelli tra le donne e Saverio Crocetti tra gli uomini; da segnalare anche il bel 5° posto assoluto per Nicola Cappelli.

Ecco gli altri risultati di categoria:

donne: cat. P Monica Arcangeli 3a; cat. Q Cristina De Rocco 1a e Antonella farina 3a

uomini: cat. C Tiziano Ferrari 1°; cat. E Nicola Cappelli 3° e Daniel Nobile 6°; cat. F Simone Bordigoni 5°; cat. G Moreno Musetti 1°; cat. H Vittorio Zavanella 1° e Gino Cappelli 6°; cat. I Mario Mastroberardino 1°; cat. L Luigi Vannini 3°.

3 agosto: Corrilunigiana a Sassi di Molazzana, Garfagnana, corsa in montagna per il trofeo Lino Micchi e 2° Memorial Giovannini Annibale; e ancora Luciana Bertuccelli sul podio tra le donne con un bel 2° posto.

Altri risultati per le varie categorie:

donne: cat. Q Cristina De Rocco 3a;

uomini: cat. F Simone Bordigoni 7°; cat. G Moreno Musetti 1°; cat. H Gino Cappelli 5°; cat. I Mario Mastroberardino 1°; cat. L Luigi Vannini 2°

3 agosto: la “Attraverso le Mura” a Massa, gara con atleti di livello internazionale tra cui Sara Dossena, che si snoda nelle vie del centro storico del capoluogo di provincia; e bella vittoria di Vittorio Zavanella nella categoria argento maschile sulla distanza di 8 km; negli assoluti sui 10 km il nostro Daniele Cattani ottiene un soddisfacente 42° posto.

4 agosto: 11esima “Corsa in Montagna a Frassignoni-Sambuca Pistoiese”, sull’appennino pistoiese, con il bel 6° posto di Massimo Baldini nella cat. argento e, sempre in questa categoria, il 10° posto di Roberto Filattiera.

4 agosto: Pro Avis in Francia per l’Ultra Trail della Val Cenis: percorso di 77 km per 4700 mt D+, denominato “nero” ; e grandissimo il nostro Davide Cocchi che, dopo aver sofferto un po’ soprattutto all’inizio, è riuscito a piazzarsi 34° assoluto su circa 170 atleti, in un tempo di 14 ore e 29 minuti; da sottolineare che solo 100 partecipanti sono riusciti a finire la gara…veramente bravo il nostro Davide!

4 agosto: 12esima Strachiesina a Chiesina Uzzanese-Pistoia: nei 10,5 km del percorso il nostro Antonio Villirillo ottiene un buon 49’36” col 59° posto assoluto tra gli uomini.

8 agosto: ritorna dopo un anno di assenza la Notturna Gragnanina a Gragnana, sopra Carrara, 4° Memorial Francesco Mussi; grande partecipazione e grande livello di atleti; 9a assoluta e 3a di cat. E Chiara Cecchinelli.

Ecco le altre categorie:

donne: 7a Antonella Farina cat.G

uomini: 3° Riccardo Quilico, 10° Nicola Cappelli, 15° Daniel Nobile e 21° Daniele Cattani per la cat. B; 21° Riccardo Bacci per la cat. C; 3° Vittorio Zavanella, 6° Marco Mussi, 7° Gino Cappelli, 10° Massimo Baldini e 13° Roberto Filattiera per la cat. D.

10 agosto: Corrilunigiana a Montereggio di Mulazzo-Pontremoli per il 4° “Corri il Cammino della Maestà”; la solita Luciana Bertuccelli al 2° posto assoluto donne e 1° di cat. P e, tra gli uomini, gran 9° posto assoluto per Nicola Cappelli e 5° posto di cat. E; ed ecco tutti i risultati:

donne: Monica Arcangeli 4a cat. P; e per la cat. Q Cristina De Rocco al 1° posto e Antonella Farina al 3°

uomini: cat. C Tiziano Ferrari 2°; cat. E Davide Cocchi 9°; cat. F Simone Bordigoni 5°; cat. G Moreno Musetti 1°; cat. I Mario Mastroberardino 1°; cat. L Luigi Vannini 2°.

11 agosto: Castagnola (Framura), mini trail con vista spettacolare sul mare delle 5 Terre, per la 14a Marcia Mare e Monti di San Lorenzo; Pro Avis rappresentata dal mitico Massimo Baldini e Roberto Filattiera tra gli uomini e la coppia madre-figlia Antonella Farina-Chiara Cecchinelli tra le donne; nella classifica mista, 36° posto per Chiara e 80° per Antonella, 41° Massimo e 83° Roberto.

13 agosto: a Gragnola si corre la XXXVI Caminada di San Cassiano, 10° Memorial Angelo Ballerini e 1° Memorial Maurizio Vallerini; e il nostro blues Mario Mastroberardino vince la cat. argento.

16 agosto: Pro Avis nell’entroterra grossetano, ai confini col Lazio, per la 50a Marcialonga Sovana-Sorano, dove la nostra Francesca Mastroberardino vince la cat. O femminile e Nicola Cappelli ottiene un buon piazzamento con il 16° posto cat. D maschile.

16 agosto: il classico 9° Trofeo San Rocco a Pozzi di Seravezza; ed è ancora Luciana Bertuccelli in evidenza con il 3° posto assoluto tra le donne ed il 1° posto di cat. G! Ecco i risultati nella varie categorie:

donne: cat. G Antonella Farina 9a

uomini: cat. B Daniel Nobile 8°, Daniele Cattani 13° e Carlo Pisani 15°; cat. D Roberto Filattiera 9°; cat. E Giuseppe Giannoni 3°.

17 agosto: Pro Avis in Calabria, località Marcellinara, dove si svolge il Trofeo dell’Istmo e dove partecipa il nostro Antonio Villirillo, che ritorna per qualche giorno nella sua terra natia e, in una gara corta con un circuito da ripetere più volte, ma con un caldo infernale, fa una buona prestazione piazzandosi 11° di cat. SM45.

18 agosto: Corrilunigiana con la classica Isola Santa-Careggine in Garfagnana: 15 km di una gara lunga e dura, con circa 11 km di salita quasi continua; e sono grandissimi Moreno Musetti e Vittorio Zavanella che vincono rispettivamente le cat. G e H per gli uomini!

Ecco gli altri risultati:

donne: Monica Arcangeli 5a cat. P; Cristina De Rocco 3a cat. Q

uomini: Davide Cocchi 15° cat. E; Simone Bordigoni 8° cat. F; Luigi Vannini 2° cat. L

18 agosto: ultima gara di questo periodo è l’Urban Trail Camaiore-Matanna-Metato, con il bellissimo 1° posto di Massimo Baldini nella cat. argento! Bravissimi anche i rocciosi Carlo Pisani, 18° assoluto e Daniele Cattani, 23° assoluto tra gli uomini, Chiara Cecchinelli e Antonella Farina, rispettivamente 4a assoluta e 13a veterana, tra le donne; gara lunga ben 16 km che si svolge sulle colline sopra Camaiore, con ben 11 km circa di salita, partendo da 30 mt sul livello del mare per arrivare quasi a 1000 mt, passando da luoghi storici e con paesaggi bellissimi.