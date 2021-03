La Mulattieri Valdimagra riprende dal derby col Colombiera a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Questi i convocati della Mulattieri Creations Valdimagra, per il match che mercoledì 10 marzo alle 21 la oppone in esterna per la 4.a giornata del campionato regionale di Serie C maschile ligure al Colombiera Project al “Parentucelli” di Sarzana: Orsini, Zaccaria, Bottaini, Argellati, Menini, Benevelli, Chiocca, Conti, Vescovi, Grossi, Baldassarri…capitano, data l’assenza di Mattia De Lucchi, il pure centrale Edy Benevelli.

Fra i padroni di casa, reduci dal 3-0 buscato a Ceparana mentre la Mulattieri riposava, dovrebbe essere assente quel Marescotti che di solito divide il palleggio con Donati.

Arbitrano Adriana Bruno e Fabiano Mancuso.



L’altro match del turno, in programma però sabato 13, è quello fra l’attuale capolista Colombo Genova e il Futura Avis Bertoni Ceparana in casa di quest’ultima.