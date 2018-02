La Canottieri Armida si aggiudica la terza Coppa Silvia Bersezio

Sarzana - Val di Magra - Cala il sipario sulla prima edizione del Meeting Nazionale di Indoor Rowing, 3° Coppa Silvia Bersezio che si aggiudica la Canottieri Armida staccando di pochi punti la Canottieri San Miniato che si consola con la conquista del 1° Meeeting Nazionale Missione Sportiva.

L’evento Special Olympics Italia Canottaggio organizzato dalla Missione Sportiva in collaborazione con la Società Canottieri Velocior 1883 La Spezia, la Cooperativa COMETA, il Comune di Sarzana, il Coordinamento Nazionale Canottaggio UISP e l’Associazione Orsa Minore è stato un grande successo di entusiasmo e partecipazione che ha visto la presenza di oltre ottanta Atleti in rappresentanza dei Teams provenienti da ogni parte d'Italia: Canottieri Lazio, Canottieri Tevere Remo Roma, Armida Torino, San Miniato, Sportlandia Livorno, ANGSA La Spezia, Nessuno Escluso, Velocior La Spezia e La Missione Sportiva.



La manifestazione si è aperta come da protocollo con la sfilata di tutti i Teams, dopo il saluto ed il benvenuto a tutti da parte delle Autorità presenti, l’Atleta Lorenzo Sforza della Canottieri Armida ha dato lettura a nome degli Atleti Speciali del Giuramento Special Olimpics, sono poi iniziati i preliminari femminili e maschili, dopo le prove singole è stata la volta delle staffette unificate per Società a concludere la kermesse sportiva si sono svolte le finali.



A seguire le premiazioni per tutti, sulla base dei risultati complessivi ottenuti si è aggiudicata la 3° Coppa Silvia Bersezio la Società Canottieri Armida, poi è seguito il momento di convivialità ritrovandosi tutti a tavola, Atleti, dirigenti, tecnici e volontari per un grandissimo pranzo preparato dallo Shef Marcello Russo ed il suo Staff, ha suggellare l’iniziativa è stata preparata una torta commemorativa della manifestazione. ? - E’ stata una giornata ricca di Sport, divertimento e inclusione, - dicono orgogliosi gli organizzatori, - Il nostro più grande obbiettivo è stato raggiunto nel vedere negli occhi dei nostri Atleti la gioia di vivere e nei famigliari l’orgoglio di sapere che sono state abbattute le barriere Culturali delle diverse abilità.



Un ringraziamento Speciale per la presenza al Dottor Antonio Bersezio che ha consegnato il premio in ricordo di Silvia alla Società Armida Torino, a Daniele Castagna Assessore ai servizi sociali del Comune di Sarzana, a Domenico Rollo presidente della Società Velocior La Spezia a Don Franco Martini Presidente del Consorzio Cometa ed al Direttore sanitario dott. Pier Paolo Bini.?Infine un grazie di Cuore per la disponibilità alla Pubblica Assistenza di Sarzana, ad Alessandro DJ che ha rallegrato ed accompagnato con la musica tutta la giornata, a Francesco Bernul e Gianluca Marcelletti per aver coordinato la parte tecnica, al Servizio Civile, la comunità terapeutica e tutto lo staff della cucina della Missione, ed infine a Pino Cocco per la collaborazione e l'entusiasmo per aver commentato l’intero evento sportivo.