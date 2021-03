L'Uc Ponzanese ci riprova e organizza la "Ciclistica" del Primo Maggio

Sarzana - Val di Magra - L'Uc.Ponzanese, associazione ciclistica che si è ricostituita l'anno scorso, ci riprova e organizza per il prossimo 1 maggio la corsa riservata agli Allievi che dodici mesi fa era stata annullata proprio a causa della pandemia. “Nel territorio di Santo Stefano – spiega il presidente Paolo Tosi a nome degli organizzatori – questa manifestazione era particolarmente attesa, nata in un periodo storico in cui la maggior parte della vita della comunità ruotava intorno alla Ceramica Vaccari e il Primo maggio, festa dei lavoratori, era particolarmente sentito e tutti gli abitanti si sentivano orgogliosi e partecipi di questo. Il Ciclismo – aggiungono – era ed è uno degli sport più amati per la fatica e l'impegno individuale con cui questo sport viene praticato si associa con facilità alle fatiche e agli impegni della gente comune. Speriamo – concludono – che questa pandemia ci permetta di portare avanti questo impegno nel rispetto di tutte le regole e le normative di sicurezza. Oggi purtroppo il volontariato fatica a tenere radicato nel territorio l'impegno e l'aggregazione sociale, noi riteniamo che questo sia basilare per condividere socialità”.